"12 друзей Кернеса": кого назначили на должности заместителей городского головы?

Кандидатуры на должности заместителей городского председателя Харькова внес сам Геннадий Кернес, прямо из Шарите, в электронном виде с электронной подписью. Об этом сообщил новоизбранный секретарь городского совета Игорь Терехов. Изменения по сравнению с прошлым составом мэрских заместителей - незначительные.

Евгений Водовозов - заместитель по вопросам инфраструктуры города, Светлана Горбунова-Рубан - здравоохранение и социальная защита населения, Олег Дробот - цифровая трансформация. Заместитель по вопросам градостроительства и архитектуры - Татьяна Овинникова. Вопросами правового обеспечения заниматься будет Марина Стаматина, а вопросами жизнедеятельности города - Андрей Руденко. Бюджетом и финансами в мэрии нового созыва будет заниматься Татьяна Таукешева, экономикой и коммунальным имуществом - Михаил Фатеев. Должности заместителей также остались за Константином Лобойченко и Татьяной Чечетова-Терашвили.

Первым заместителем городского головы стал Александр Новак. Однако больше всего споров вызвало назначение заместителем Семена Сироты. Депутат Игорь Черняк предложил исключить его из перечня, поскольку тот является фигурантом уголовного дела.

Игорь Черняк, депутат городского совета Харькова:

Я нагадую про кримінальні справи. Я нагадую про десятки мільйонів гривень, і це підтверджена нформація. Ми можемо подивитися в Прозорро. Я готовий за ці слова і в суді відповісти, що ці фірми пов'язані із Сиротою, не той що з партії Шарія, а той кого призначили заступником міського голови, що вони отримували мільйонні підряди.

С 2016 года Семен Сирота является фигурантом уголовного дела по статьям "Растрата и присвоение имущества" и "Служебный подлог". По данным следствия, коммунальное предприятие, диерктором которого является Сирота, а это КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" заключило соглашение о приобретении спецмашин, после чего частная фирма деньги получила, а вот машины коммунальщикам не поставили. Правда, сам Семен Сирота взял слово на сессии и отметил - часть машин приобрели, еще за одну судится с фирмой-поставщиком, а уголовное производство считает сфабрикованным.

Семен Сирота, заместитель городского головы:

Им надо было показать, что есть на сегодняшний момент воры, работающие в мэрии, так я хочу сказать, что на сегоднящний момент, если бы вы знали, какое там дело, вы бы этого не говорили бы. И в чем я виноват, я еще не знаю. С этим разбирается суд.

Семена Сироту депутаты из списка заместителей не исключили, ссылаясь на презумпцию невиновности. Проект решения с полным списком заместителей поддержали большинством - 63 проголосовали "за".