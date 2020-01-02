120 тысячам украинцев запретили выезд за границу из-за неуплаты алиментов

В базах данных пограничников на начало 2020 находится около 120 тысяч лиц, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины в связи с неуплатой алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, присутствие в базе неплательщиков алиментов может стать препятствием выезда за границу.

Одного из таких должников – 36-летнего украинца - сотрудникам Госпогранслужбы пришлось даже успокаивать вчера вечером в аэропорту «Борисполь».

Мужчина прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс в Дубай.

При прохождении контроля на него сработала база данных по ограничению ему выезда с территории Украины.

Правоохранители пригласили мужчину в служебное помещение для вручения решения об отказе в пропуске через государственную границу. Однако нарушитель не хотел воспринимать информацию, агрессивно себя вел и набросился на пограничников.

В отношении должника составили протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП, дело направлено в суд.

«Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться, не имеют ли они ограничений в выезде за пределы Украины», - добавили в Госпогранслужбе Украины.