13 медиков с СOVID-19: в горсовете объяснили, почему закрыли больницу № 13

Количество больных коронавирусом в Харьковской области продолжает расти. В течение суток заболел еще 41 человек. Это и жители области, и харьковчане. В общем больных СOVID-19 теперь в регионе 713. Из них семеро - в реанимации. Увеличилось снова число жертв - от коронавируса умер еще один человек, который имел сопутствующие заболевания.

Заразились коронавирусом уже 178 медиков. Среди них - врачи 13-й городской больницы, контактировавшие с инфицированными пациентами. Теперь медучреждение временно закрыли на прием новых больных. Для проведения дезинфекции. На какое время - решат эпидемиологи.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

І серед цих пацієнтів, які нам перевела інфекційна лікарня 8 мали позитивний результат на СOVID. І знову у нас з'явилися контактні медичні працівники, і знову у нас з'явився СOVID. Це було в ніч з неділі на понеділок з інфекційної лікарні в 13 лікарню. Пацієнтів вже нема, якщо перевели, а медиків у 13-й лікарні - 13.

Юрий Сороколат, директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета:

Кто определяет, сколько должен быть карантин: врачи и эпидемиологи. Який буде припис - буде визначено, скільки днів лікарня буде закрита на карнтин. То ли тиждень, то ли два, то ли два дні.

13-больница принимала людей, которых направляла к ним областная инфекционная больница на дополнительное лечение. У этих пациентов возникли осложнения во время болезни, однако ПЦР-тесты были негативными. Исключение - два тяжелых больных, требующих подключения к аппаратам вентиляции легких.

13-я больница, 17-я и роддом номер 2 - больницы первой линии, которые должны задействовать, если места в областных опорных медучреждениях закончатся. Продолжение скачков заболеваемости чиновники и городские врачи ожидают до конца следующей недели, как следствие массовых отдыхов большими компаниями на майские праздники.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Оцей пік ми отримали, область - 49 позитивів, і ми - 30. Це результати походу на вербну неділю. Потім пішли результати - Пасха, потім результати - майскі вихідні, коли всі вирішили, що треба срочно готувати шашлыки побільше.

А вот спад заболеваемости возможен лишь в конце мая, прогнозируют в мэрии.