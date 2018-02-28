13 сел в Харьковской области остались без света из-за непогоды

28 февраля 2018 г. 9:50
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Из-за сильного ветра 13 населеннях пунктов в Харьковской области были отключены от электроснабжения, сообщает ХОГА. Без света остались 5 населенных пунктов в Первомайском районе, 3 - в Изюмском, один - в Кегичевском, один - в Волчанском, 2 - в Шевченковском и один в Первомайском районах. Аварийные бригады работают и в течение 3-4 часов коммунальный службы рассчитывают восстановить электроснабжение. Обрывов электросетей в городе нет. 

По информации облгосадминистрации, на дорогах области работают 348 единиц снегоуборочной техники, обстановка контролируемая. Проезд на дорогах обеспечен, случаев заторов и остановки транспорта за ночь не было, были единичные случаи вытаскивания машин из заносов – из-за переметов.

Частично ограничено движение в Полтавской области, поэтому на территории Харьковской области крупногабаритный транспорт стоит на площадках отстоя, ограничений движения по Харьковской области нет.

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