13 сел в Харьковской области остались без света из-за непогоды

Из-за сильного ветра 13 населеннях пунктов в Харьковской области были отключены от электроснабжения, сообщает ХОГА. Без света остались 5 населенных пунктов в Первомайском районе, 3 - в Изюмском, один - в Кегичевском, один - в Волчанском, 2 - в Шевченковском и один в Первомайском районах. Аварийные бригады работают и в течение 3-4 часов коммунальный службы рассчитывают восстановить электроснабжение. Обрывов электросетей в городе нет.

По информации облгосадминистрации, на дорогах области работают 348 единиц снегоуборочной техники, обстановка контролируемая. Проезд на дорогах обеспечен, случаев заторов и остановки транспорта за ночь не было, были единичные случаи вытаскивания машин из заносов – из-за переметов.

Частично ограничено движение в Полтавской области, поэтому на территории Харьковской области крупногабаритный транспорт стоит на площадках отстоя, ограничений движения по Харьковской области нет.