14-летний харьковчанин нуждается в помощи на лечение

30 марта 2019 г. 13:00
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14-летний харьковчанин Саша Шаповал нуждается в вашей помощи.

Медики поставили мальчику диагноз Саркома Юинга.

Ребенка отправили на лечение в Турцию.

Сначала родителям сказали, что нужно 140 тысяч долларов, но после оказалось, что эта сумма покроет только расходы на «химию».

Сейчас мальчик не транспортабелен.

Для того, чтобы продолжить лечение и спасти жизнь ребенку, нужно собрать еще 120 тысяч долларов.

Родители Саши просят не оставлять их наедине с бедой и будут благодарны всем неравнодушным за любую финансовую помощь.

Номер карты Приватбанк: 4149 6293 9248 5389 Максим Шаповал, папа Саши

Моб. тел. +38050-100-77-29 - Наташа, мама Саши

 

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