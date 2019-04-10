14-летняя харьковчанка, которую сбил трамвай, вышла из комы

10 апреля 2019 г. 11:45
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14-летняя харьковчанка, которую 7 апреля на проспекте Героев Сталинграда сбил трамвай, вышла из комы. 

Об этом сообщила знакомая мамы пострадавшей на своей странице в Фейсбук.

По ее словам, 14-летняя Соня вышла из комы, но ее состояние пока остается очень тяжелым.

Также женщина отметила, что лечение девочки обходится очень дорого, и попросила всех, кто может, помочь материально семье Сони.

Однако как сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Богдана Федака, в состоянии ребенка наблюдается положительная динамика, девочку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она дышит сама, но она по-прежнему не в сознании.

Напомним, в минувшее воскресенье на проспекте Сталинграда трамвай сбил перебегавшую перед ним дорогу 14-летнюю девочку. С травмой головы и в бессознательном состоянии харьковчанку доставили в больницу. Позже от медиков стало известно, что пострадавшая находится в коме.

 

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