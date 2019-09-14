14 сентября - Всемирный день оказания первой помощи

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14 сентября 2019 г. 14:23
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Первая помощь: каждый должен уметь. Во всем мире сегодня празднуется День оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях. И хотя практически каждый человек имеет некие знания о ее оказании, в большинстве случаев этот набор знаний состоит из стереотипов и слухов, а применение сомнительных знаний на практике не просто бесполезно, но и опасно.

Например, извлечение человека из машины после ДТП может быть опасно - таким образом можно нанести ему дополнительные травмы. Также не является необходимым прикалывание языка к воротнику в случае потери сознания пострадавшим - для того, чтобы язык не перекрыл дыхательные пути, достаточно просто перевернуть человека на бок.

В любом случае, если вы не уверены в правильности своих знаний об оказании первой помощи, лучше вызвать "Скорую" и дождаться ее прибытия.

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