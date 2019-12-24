140 активистов арестованы во время протестов в Индии

24 декабря 2019 г. 10:50
Источник: 112.ua
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В понедельник вследствие очередных студенческих протестов в индийской столице Дели против закона о гражданстве арестовали 140 человек.

На вторник, 24 декабря, запланированы акции протеста по всей стране.

Сразу несколько опозиционеров собираются вместе со сторонниками выйти на улицы.

Протесты в Индии происходят из-за принятого парламентом закона о гражданстве, который предоставляет право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана.

Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайдам, парсам и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года.

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