+144 случая инфицирования Covid-19. Харьковщина снова в антилидерах по числу заболевших

За сутки в Украине новый антирекорд Ковид-19. По данным Минздрава, по состоянию на утро, коронавирусную болезнь обнаружили у одной тысячи триста восемнадцати человек.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Ви бачите, що ми продовжуємо встановлювати антирекорди щодо кількості захворювань, щодо кількості захворювань в конкретних регіонах. Ви бачите, яка ситуація відбувається в Харківській області, яка додається вже кілька днів поспіль в лідери щодо кількості захворювань

Количество новых выявленных больных коронавирусом в Харьковской области также продолжает оставлять регион в антилидерах. И хотя сегодня обошлось без очередного рекорда, количество инфицированных так же велико. Из 144 новых подтвержденных случаев Ковид-19 - 126 - это харьковчане.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» (по телефону)

Місто Харків становить на сьогодні 87% від загальної кількості виявлених нових випадків за добу і наразі саме місто Харків має у нас певну тривогу. Перевищення показника виявлення наприклад буде складати від 20 або до 50% - то місто Харків попаде в помаранчеву зону

Учитывая напряженную эпидситуации последние несколько дней харьковчане обсуждают тему повторного закрытия метрополитена. И хотя пока никакого официального подтверждения этой информации нет - горожане все же опасаются остаться без основного вида транспорта.

Ирина

Людям тяжело будет. - Часто пользуетесь? Часто. Практически каждый день. Это самый оптимальный вариант для всех жителей Харькова

Дмитрий, например, весной, когда метрополитен был на карантине на дорогу тратил по 2 часа. Карантин соблюдает, но в эпидемию полностью не верит.

Дмитрий

Я сегодня ехал на метро. Я бы не знал бы, как мне с Маршала Жукова нужно было добираться сюда. Вообще без понятия. Московский проспект перекрытый. Это будут лютые пробки. Мне кажется, это все выдумка, у моих близких, родственников еще никто не заболел

А вот Антон тратил на дорогу до работы с Киевской где-то час, это если пешком. Увеличение числа заболевших связывает с тем, что большинство относится к инфекции несерьезно.

Антон

Банально всё будет стоять на месте. То есть, никак добраться к работе, никак добраться по своим делам. Метро закрывать не надо. Нужно больше контроля на входах, я думаю. Плевать всем. Все относятся к болезни безразлично. Не следят за гигиеной

Карантина не придерживается и считает, что Ковид - это некий вид гриппа Александр.

Александр

От гриппа тоже люди заболевают. Гриппом заболели - не умерли. Я думаю, где-то примерно также и с коронавирусом. Ну кто-то заболел им и в легкой форме, перенес, и на этом все закончилось

Уже завтра Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрит ограничения в регионах.