Попросил позвонить и убежал: 15-летнего подростка подозревают в совершении уличного грабежа в Чугуеве

25 июня 2020 г. 10:24
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В Харьковской области правоохранители подозревают 15-летнего парня в завладении мобильным телефоном прохожего на улице в Чугуеве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 9 июня в отдел полиции в Чугуеве обратился 46-летний житель района. Он сообщил, что ночью к нему подошел неизвестный парень, попросил мобильный телефон якобы для того, чтобы позвонить. Взяв телефон в руки, злоумышленник сбежал в неизвестном направлении.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 15-летний житель района, который неоднократно уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Юноша признался в совершении грабежа. Полицейские изъяли у него похищенный телефон и вернули потерпевшему.

23 июня следователи сообщили парню о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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