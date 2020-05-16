16 случаев заболевания COVID-19 и три смерти: статистика по Харьковской области за последние сутки

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Волчанского, Красноградского районов, а также города Люботин. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер. При этом, врачи зафиксировали три смерти от коронавируса.

"К сожалению, умерло три человека - харьковчанки 55, 67 и 72 лет. У всех было большое количество серьезных сопутствующих заболеваний. Среди них - острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная тяжелым поражением системы обмена веществ (в частности, сахарный диабет, почечная недостаточность, ожирение); острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная онкологией; острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная поражением органов центральной нервной системы (в частности, церебральная недостаточность, отек головного мозга)", - написал Кучер.

Также он сообщил, что среди лиц, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция госпитализированы 277 человек. У многих болезнь протекает в легкой, в том числе бессимптомной форме, - следовательно, 341 человек на самоизоляции. Среди лиц с подозрением на коронавирус госпитализированы 125 человек, 32 - самоизоляции.

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За весь период регистрации в области зафиксировано 1227 подозрений на COVID-19 (+27 за последние сутки), из них: