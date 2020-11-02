16 уголовных дел за выходные: в Харькове усилят борьбу с нарушителями карантина

На Харьковщине второй день подряд - более 800 новых случаев СOVID-19. Количество бригад «скорых», которые выезжают на ковидные вызовы в области, собираются увеличить. Об этом сообщили в областном Центре экстренной медицины и медицины катастроф. Все - из-за большого количества коронавирусных вызовов и нехватки мест в опорных больницах, говорят медики. За сутки бригады «скорой» получают более 200 таких обращений. Людей с тяжелым течением болезни стало больше, а свободное место для пациента приходится искать долго.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицины и медицины катастроф:

З цього місяця ми добавимо ще 5 бригад. Їх на разі буде 38. Але якщо не відкриють залізничні лікарні, то насправді, нам не вистачить, хворі просто будуть знаходитися у нас в автівках, замість лікуватися. Це вимушена міра. Якщо все буде як планує керівництво, і дві потужні лікарні відкриються, то необхідності в збільшенні бригад не буде.

Две железнодорожные больницы должны будут открыться до конца недели, сообщили в областной администрации. В городском совете, между тем, говорят о закупке дополнительных кислородных концентраторов и о ремонте в помещениях действующих опорных больниц по борьбе с коронавирусом. Деньги для этого будут привлекать из городского бюджета, кроме того, отправили заявку в Кабмин.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. городского главы по вопросам здравоохранения:

Мы просим средства на приобретение емкости для скраплених газов, имеются ввиду 6-кубовые бочки для кислорода, в количестве трех мы сделали заявку. Капитальный ремонт в системе кислородопровода в 18 больнице и электросети, и щитовые требуют ремонта в связи с тем, что мы их постояннно нагружаем.

Несмотря на "красную" карантинную зону, останавливать общественный транспорт в Харькове не будут. Однако контроль за соблюдением санитарных норм усилили. В пиковые часы интервалы движения в метрополитене cократили до трех минут. Нарушителей масочного режима правоохранители обещают штрафовать и даже привлекать к работе спецподразделения, если будет необходимость. В мэрии уверяют - пассажиропоток в течение последних недель упал и количество нарушителей стало меньше. Дети не ходили в школу, а ВУЗы перевели студентов на дистанционное обучение.

Евгений Водовозов, зам. городского главы по вопросам инфраструктуры:

Супер-забитого транспорта, бывает на очень короткое время, в пиковые часы, когда микрорайоны выезжают. Людей стало значительно меньше и в наземном транспорте. Это связано со студенческой учебой, школы не учились. Все меры предприняты.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Що стосується автобусів в Харкові і тролейбусів, трамваїв, маршруток, думаю парульна поліція буде працювати. Ми спільно, якщо треба посилювати - будем посилювати: спецпідрозділи, полк особливого призначення, але так щоб була вседозволеність - точно не буде.

А вот множество кафе, баров, ресторанов и ночных клубов продолжают пренебрегать правилами карантина, отмечают в полиции. Не проверяют наличие маски у посетителей, не следят за соблюдением дистанции в заведении и работают в запрещенное время. Только за минувшие сутки открыто 16 уголовных производств.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

В одному з ресторанів загинув чоловік молодий, і загинув, зрозуміло що злочини треба розкривати. Але він загинув майже о 6 ранку, тоді коли цей заклад мав бути закритим. Тільки за одну добу, з 1 на 2, до Єдиного обліку внесли 28 фактів різних порушень по закладах харчування і по 16 відкрили кримінальне провадження.

Всего с начала карантинных мероприятий в Харьковской области следователями начато 40 производств за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Одно уголовное производство с обвинительным актом уже направлено в суд.