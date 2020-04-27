163 украинца лечатся от коронавируса заграницей

27 апреля 2020 г. 11:04
Источник: ZN.UA
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Почти 17 тысяч украинских граждан обратились в Министерство иностранных дел Украины с просьбой об эвакуации по состоянию на утро понедельника, 27 апреля. Сейчас 163 украинца проходят лечение от коронавирусной болезни в 16 странах мира, сообщает пресс-центр МИД.

В частности, наибольшее количество украинцев за рубежом проходят лечение в Италии (121 человек), Греции (12 человек) и Чехии (6 человек).

Также, 44 гражданина Украины выздоровели после заражения коронавирусом, находясь в Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Доминиканской республике, Египте, Испании, Италии, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Польше, Португалии, Сейшельских островах, Таиланде, ФРГ, Швеции, Швейцарии и Японии.

Находясь заграницей, семь украинских граждан умерли от осложнений коронавирусной болезни.

 

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