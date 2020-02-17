17 февраля часть домов Харькова без воды: адреса

Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Ново-Баварский (Ильича) (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 9, 11/13, ул. Бульварная, 8, 10, ул. Селянская, 30 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.02.20 г.

В Индустриальном районе:

ул. Косарева (Соколова), 40 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 17.02.20 г.

В Киевском районе:

ул. Алчевских (Артема), 24 (п. №1), ул. Старошишковская, 10 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №8, стояк) до 20:00 17.02.20 г.

В Московском районе:

ул. Героев Труда, 46 (п. №2, стояк) до 17:00 17.02.20 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (стояк) до 18:00 17.02.20 г.; ул. Светлая, 7-б (стояк), Салтовское шоссе, 59/1 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 63 (п. №9, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №2, стояк) до 20:00 17.02.20 г.

В Слободском районе:

ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 41/43 (п. №2, стояк), ул. Аэрофлотская, 2 (п. №1), ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 17.02.20 г.

В Шевченковском районе:

ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), 68-б (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №8), ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), ул. Белогорская (ч/с) до 20:00 17.02.20 г.