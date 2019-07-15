17 июля проверят работу сирен в регионе

В Харьковской области проведут очередную проверку средств оповещения населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на Департамент гражданской защиты.

Сирены зазвучат в 14:25.

«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в Департаменте.

Кроме того, во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела.