19 украинских моряков назвали себя военнопленными - адвокат

22 декабря 2018 г. 8:48
Источник: УНИАН
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Уже 19 захваченных Россией возле Керченского пролива украинских моряков назвали себя военнопленными. 

Об этом в эфире «112-Украина» сообщил российский адвокат Сергей Бадамшин. 

«Уже 19 пленных украинских моряков соответственно признали себя военнопленными и потребовали соответствующего обращения российских властей в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными», - заявил он.

Также адвокат сказал, что в настоящее время рассматривается несколько апеляционных жалоб в так называемом «Верховном суде» окуппированного Крыма на меры пресечения, избранные так называемым Керченским «городским районным судом».

При этом адвокат не рассчитывает на независимость и гуманность судебных решений в окуппированном Крыму.

Бадамшин отметил, что до конца года адвокаты должны попасть к каждому украинскому моряку и обсудить позицию и выяснить их самочувствие.

«Все военнопленные в один голос говорят, что они военнопленные, это раз. Во-вторых, они все скромны, т.е. буквально адвокатам приходиться чуть ли не клещами вытаскивать информацию о том, что нужно передать», - добавил защитник.

 

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