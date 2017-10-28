2 333 бойца Вооруженных сил погибли с начала АТО

28 октября 2017 г. 15:41
Источник: Левый берег
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Генеральный штаб сообщил, что с начала проведения антитеррористической операции и по 28 октября 2017 года количество погибших военнослужащих Вооруженных сил составило 2 333 человека. Еще 8 377 бойцов были ранены и травмированы в результате боевых действий.

Эти данные обнародованы в фейсбуке Генштаба как ответ на скандальное заявление главного военного прокурора Матиоса о небоевых потерях.

В 2016 году в результате боевых действий погибли 212 военнослужащих ВСУ, были ранены 1277 бойцов. Небоевых потерь было на 65% меньше, чем боевых. Имеются в виду общее количество невозвратных и санитарных потерь, потому что небоевых смертей было не меньше 256 человек.

В 2017 году наблюдается тенденция к значительному сокращению небоевых потерь в подразделения ВСУ.

Военный прокурор Матиос известен своим косноязычием и вольным отношением к статистике. Понять его заявление в эфире о небоевых потерях без дополнительных объяснений очень сложно.

Приводим цитату дословно:

"С 14 года до сегодняшнего дня в Вооруженных силах и у всех, кто получил оружие и защищает государство, погибли 10 103 лица бесповоротных и санитарных потерь. Не от боевых действий. Среди них 2 150 человек погибли не от боевых действий. В зоне АТО 3 700 погибло не от боевых действий... э-э-э ранены, 935 не от боевых действий. Всего две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполняли уставы, не совершали преступления в отношении друг друга и т.д. и т.п."

Напомним, что раньше Матиос заявил, будто Госпогранслужба не имеет доступа к 150 км границы с Венгрией, хотя общая протяженность границы Украины с Венгрией составляет лишь 137 км.

В ноябре 2015 года он получил известность в связи с историей о покушении на генпрокурора Виктора Шокина. Матиос заявил, что в Шокина стреляли с использование тепловизора, хотя он не "видит" предметов за стеклом. В июле 2016 года Матиос в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" признал свою неправоту.

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