 

2 тысячи долларов за положительное рассмотрение дела: капитана полиции задержали при получении взятки

12 сентября 2019 г. 19:19
Автор: Кристина Асыка
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Накануне 31-летнего заместителя начальника одного из отделов Следственного управления при передаче ему денежных средств задержали сотрудники Службы безопасности Украины и следователи территориального управления ГБР в одном из кафе в центре города. В обмен на деньги капитан полиции обещал адвокату отсутствие проблемных моментов при рассмотрении уголовного производства.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Вирішення питання у кримінальному провадженні на користь підзахисного цього адвоката. Йдеться за кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України.  Тобто,  нанесення тілесних ушкоджень, і поліцейський дуже так конкретно натякав адвокату, що він має заплатити інакше результат для них буде вкрай негативний у цьому кримінальному провадженні

Свои услуги капитан полиции оценил в 50 тысяч гривен, говорит Вита Дубовик, а незадолго этого еще и написал рапорт на перевод в другое подразделение.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Тобто можна так сказати, що це був "дембельський акорд". Він вже написав рапорт на переведення на іншу посаду в інший підрозділ. Тобто, виходячи з райвідділку, де розслідувалось це кримінальне провадження, от він таким чином вирішив підзаробити і продати справу, якщо так можна говорити

Сейчас полицейский задержан в порядке статьи 208-й КПК Украины. Ему готовится подозрение по части 3 статьи 368 УК Украины – «вымогательство и получение неправомерной выгоды».

 

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