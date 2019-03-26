20 лет ждали ремонта: в Люботине восстановили Дом культуры

С 2000 года дом культуры в городе Люботине был закрыт из-за аварийного состояния. За восстановление взялись осенью прошлого года и вот уже отремонтировали крышу, установили новые окна, двери и утеплили стены. И теперь жители Люботина могут наслаждаться первыми живыми концертами в своем родном городе.

Роман Едкало, директор Люботинского городского дома культуры

У нас в городе с населением в 24 тысячи человек не было нормальной сцены, не было помещений и сейчас это такое знаковое событие для нашего города все творчески люди просто мечтали об этом долгие-долгие годы.

Мэр Люботина Леонид Лазуренко, признается, такое количество ремонтных и восстановительных работ в городе, как за последние годы, не проводилось ранее никогда.

Леонид Лазуренко, мэр Люботина

Ми маємо можливості сьогодні виконувати ті заходи проводити, які дають результати і сьогодні ми бачимо, ми маємо будинок культури, ми маємо можливість ремонтувати нашу лікарню, реконструювати дитячий садочок, ми вже зараз переходимо до ремонту капітального доріг.

Деньги на восстановление дома культуры из госбюджета помогла получить губернатор Юлия Светличная.

Юлия Светличная, глава ХОГА

Мы не можем стоять в стороне проблем, те которые волнуют людей. Поэтому выделили финансирование, часть государственного бюджета, часть местные деньги и теперь мы можем сс вами наслаждаться хорошим ремонтом, современными условиями для всех тех, кто будет посещать этот дом культуры и заниматься в кружках и обсуждать какие-то сложные вопросы громады.

Кроме этого, сообщила Юлия Светличная, в Манченках Харьковского района, тоже открыли восстановленный поселковый клуб, там здание не просто реконструировали, а достроили целый зрительный зал на 100 мест с настоящей профессиональной сценой.