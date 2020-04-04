20 украинских врачей поехали в Италию помогать коллегам

04 апреля 2020 г. 12:54
Источник: РБК-Украина
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В Италию отправились 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским специалистам в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня, 4 апреля, на брифинге.

"... 20 наших врачей поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам в оказании медицинской помощи",- сказал Ляшко, добавив, что они будут изучать опыт итальянских коллег.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация будет стабильна и не будет крайней нужды привлекать специалистов к оказанию медицинской помощи, Минздрав сможет провести их обсервацию для того, чтобы не было распространения на территории Украины коронавируса.

 

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