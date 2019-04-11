200 патрульных будут обеспечивать безопасность на международном марафоне

Во время VI Харьковского международного марафона обеспечивать безопасность будут 200 работников патрульной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Харьковской области Александра Огрызько.

По его словам, движение транспорта, перекрытое на время марафона, будут регулировать 60 сотрудников патрульной полиции.

Также по маршруту забегов будут организованы зоны для перехода проезжей части, которыми можно будет воспользоваться, если на трассе нет бегунов.