2020 год может стать самым жарким - метеорологи

Метеорологи считают, что у 2020 года есть все шансы на то, чтобы стать самым жарким годом в истории наблюдений. Несмотря на то, что карантинные меры, которые были введены по всему миру, очистили небо, их недостаточно для того, чтобы охладить планету. Необходимы более глубокие и долговременные меры.

Согласно подсчетам Национального управления океанографических и атмосферных исследований США, 2020 год с вероятностью в 75% будет самым жарким в истории наблюдений. Шансы же на то, что он войдет в первую пятерку самых жарких лет составляют 99,9%. По словам ученых, нынешние тенденции совпадают с 2016 годом, когда температура поднялась в начале года из-за сильного Эль-Ниньо, а затем снизилась.

Гэвин Шмидт из Института космических исследований имени Годдарда провел отдельное исследование. Его результаты свидетельствуют о том, что 2020 будет самым жарким годом в истории наблюдений с вероятностью 60%. Метеорологическая служба Великобритании оценивает эти шансы в 50%. В ведомстве уверены, что нынешний год продолжит "гонку" высоких температур, начатую в 2015 году. Аномально высокая температура становится нормой, по мере того, как каждый последующий год и даже месяц устанавливают новые рекорды жары.

Январь 2020 года был самым теплым в истории наблюдений, оставив столицы многих арктических стран без снега. В феврале температура в Антарктиде поднялась до 20 градусов Цельсия, а в апреле рекордные шесть градусов Цельсия зафиксировали в Гренландии.