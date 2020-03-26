22-я инфекционная больница в Харькове нуждается в помощи во время карантина

26 марта 2020 г. 17:07
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В Харькове 22-я городская инфекционная клиническая больница нуждается в помощи во время карантина.

По словам информированного источника, больнице нужны различные медикаменты для лечения возможной вспышки коронавируса в городе, а также средства защиты для медиков.

Так, нужны такие лекарства как: азитромицин, гепарин, парацетамол, делагил, хлорохин, иммуностат, озальтамивир.

Также нужны препараты, содержащие интерфероны, такие, как, например, назоферон.

Кроме того, необходимы растворы для инфузий.

Из средств индивидуальной защиты нужны респираторы ФФП3, одноразовые халаты, костюмы и одноразовые перчатки.

По словам источника в больнице, сейчас врачи-консультанты, медсестры, санитарки работают без должной защиты.

Всех, кто может помочь, все необходимое просят подвозить в приемное отделение данного медучреждения, а также в приемное отделение 8-й детской городской инфекционной больницы.

 

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