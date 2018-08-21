23 и 24 августа безопасность харьковчан обеспечат 3 тысячи правоохранителей

21 августа 2018 г. 13:57
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Готовиться к проведению массовых мероприятий по случаю Дня независимости Украины и Дня Государственного флага Украины правоохранители Харьковщины начали еще с середины июля. Как сообщают в пресс-службе ОГА, правоохранительные органы переходят на время праздников на усиленный режим несения службы.

 «К обеспечению безопасности в праздничные дни будут привлечены около 3000 правоохранителей. Это подразделения ГУ Нацполиции, патрульной полиции, Нацгвардии, пограничного отряда и т.д., - уточнил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов. - Усиление режима безопасности происходит от государственной границы, чтобы не допустить на территорию Украины диверсантов, исключить возможность завоза оружия и других опасных предметов».

На усиленный режим несения службы также перешли подразделения ГСЧС. У них есть весь необходимый запас средств пожаротушения и спасения.

 

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