23-летнему парню нужна помощь в борьбе с лейкозом

23-летний житель Дергачей Андрей Якименко борется с лейкозом и нуждается в помощи неравнодушных.

Парню в декабре прошлого года был поставлен диагноз острый миелодный лейкоз. В Харькове Андрей прошел курса химиотерапии, а сейчас проходит лечение в Республиканском центре гематологии и пересадки костного мозга.

Для того, чтобы одолеть болезнь молодой человек нуждается в регулярных курсах химиотерапии. Однако, Андрей наполовину сирота и на данный момент семья исчерпала все собственные финансовые возможности.

Реквизиты:

Карта Приватбанка: 4149499115273326

Получатель: Якименко Андрей Игоревич