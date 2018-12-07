23-летнему парню нужна помощь в борьбе с лейкозом

07 декабря 2018 г. 16:56

23-летний житель Дергачей Андрей Якименко борется с лейкозом и нуждается в помощи неравнодушных. 

Парню в декабре прошлого года был поставлен диагноз острый миелодный лейкоз. В Харькове Андрей прошел курса химиотерапии, а сейчас проходит лечение в Республиканском центре гематологии и пересадки костного мозга. 

Для того, чтобы одолеть болезнь молодой человек нуждается в регулярных курсах химиотерапии. Однако, Андрей наполовину сирота и на данный момент семья исчерпала все собственные финансовые возможности. 

Реквизиты:

Карта Приватбанка: 4149499115273326

Получатель: Якименко Андрей Игоревич
 
066-841-80-73 (отец Андрея)

 

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