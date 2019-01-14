23-летний житель Харьковщины нуждается в помощи на лечение

23-летний житель Дергачей Андрей Якименко борется с лейкозом и нуждается в помощи неравнодушных.

Напомним, медики поставили парню диагноз: острый миелоидный лейкоз.

В Харькове Андрей прошел курс химиотерапии, а сейчас проходит лечение в Республиканском центре гематологии и пересадки костного мозга.

Чтобы победить болезнь, молодой человек нуждается в регулярных курсах химиотерапии.

Врачи дают Андрею благоприятные прогнозы.

Сейчас парень проходит очередной курс химиотерапии в Беларуси и готовится к операции по трансплантации костного мозга.

Для того, чтобы начать лечение, отцу парня пришлось продать дом, так как стоимость одного курса химиотерапии составляет 10 тысяч долларов.

На данный момент семья исчерпала все собственные финансовые возможности.

Собрать всю сумму необходимо как можно скорее.

Андрей благодарит всех, кто помогает ему побороть болезнь, верит, что он ее поборет, и надеется на Вашу помощь!

Реквизиты:

Карта Приватбанка: 4149499115273326

Получатель: Якименко Андрей Игоревич

Телефон отца Андрея +3 8 (066) 841-80-73 (отец Андрея)