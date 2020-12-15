245 людей попали в больницу из-за скользких дорог. Что говорят о борьбе с гололедом в мэрии?

Больше 200 жителей области за минувшие сутки оказались в больницах из-за ледяных тротуаров. Еще накануне харьковские травматологи говорили - основной наплыв пациентов ожидают со вторника по пятницу. И уже сегодня в травмпунктах - ажиотаж. Возраст травмированных - разный, говорят врачи. Из тех, кого госпитализировали - 31 ребенок.

Виктор Забашта, дир. Центра экстренной медицины и медицины катастроф:

Це 289 людей, з них 245 було доправлено до лікарень. Травми все ті ж. На щастя, не тяжкі. Але - це пошкодження зв'язочного аппарату, переломи кінцівок, забої м'яких тканин тіла, голови.

Погодные условия ухудшились в Харькове и области еще в субботу. И водители, и пешеходы говорят - пытаются больше передвигаться на метро или другом общественном транспорте. Говорят, по внутриквартальным дорогам проехать очень сложно. Более того, в социальных сетях пользователи выкладывают фото с автомобилями припаркованными во дворах, которые практически затряли во льду.

Однако хуже всего сейчас - пешеходам. Харьковчане могут только позавидовать идеально расчищенной территории возле мэрии. Ведь во многих спальных районах песком и солью дорожки посыпаны далеко не везде. Поэтому, направляясь по делам, приходится балансировать как на катке.

Владимир:

Есть места, где не посыпано, а так песочек везде присутствует. Но, в-принципе, хотелось бы, чтобы везде было посыпано, чтобы не падать, потому что травматизмы будут чаще происходить, если не будет песка посыпано.

Очень тяжело. Всем тяжело передвигаться. Конечно, по такой погоде, видите как иду, ползу. Короче говоря.

Татьяна:

Я просто старалася в метро ехать, а потом меня там встречал, то внучка, добиралась до поликлиники, очень тяжело. Но старалась не упасть. Очень долго шла, очень.

В городском совете отвечают - на работу в условиях непогоды вывели около 2 тысяч коммунальщиков. Но дворников, говорят, на все проблемные участки не хватает. И, как и в прошлом году после обильных снегопадов, уверяют - всему виной неожиданная аномальная погода.

Андрей Руденко, заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города:

Делаем все, чтобы данную ситуацию убрать, но это стихийное бедствие является, действительно, стихийным. Естесствено, все за одну секунду привести в порядок невозможно.

Для борьбы с гололедом коммунальщики задействовали также спецтехнику. В течение трех дней, отмечают, на дороги и тротуары, высыпали почти полторы тысячи тонн соли. Это практически половина объемов, которые использовали за весь прошлый зимний сезон, подчеркивают в горсовете. Сначала дороги обрабатывали исключительно солью, но из-за смывания дождем начали добавлять к смеси песок.

Андрей Руденко, заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города:

Да, есть у нас проблемы по штатному расписанию, недостаток дворников, поэтому пытаемся перекрываться и накрываем весь город тем объемом дворников, которые есть. Люди подустали и видите, такая аномальная погода за последние 5-6 лет мне на память не приходит.

Впрочем, такая отговорка чиновникам мэрии приходится на всякий год. Так оправдываются и во время снегопадов в январе, и во время морозов в феврале. И хотя об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали заранее, за работу коммунальщики активно взялись только сегодня.