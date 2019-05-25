Всемирный день щитовидной железы: Супрун рассказала о профилактике заболевания

25 мая – Всемирный день щитовидной железы, сообщила и.о. Министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Она рассказала, за какие функции отвечает щитовидная железа в организме человека, и как понять, что с ней что-то не в порядке.

«Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе - адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент», - пояснила Супрун и добавила, что гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела, а также влияют на интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике, адаптацию к температуре окружающей среды, поглощение липопротеинов клетками (то есть от них зависит и уровень холестерина).

Также они влияют на работу сердца и периферических сосудов, рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматропином), улучшают поглощение кислорода тканями, инициируют распад жиров и углеводов и определяют интеллектуальное развитие детей и эмоциональную стабильность взрослых.

«Гормоны тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому люди должны употреблять его вместе с пищей в достаточном количестве. Если йода в организме недостаточно, то щитовидная железа увеличивается, но при этом самостоятельно выработать достаточное количество гормонов она не может», - напомнила Супрун и отметила, что нехватка таких гормонов приводит к слабости, набору веса или его потере, сухости и жесткости волос или их потере, непереносимости холода, болям в мышцах, депрессивному состоянию и раздражительности, нарушениям менструального цикла или потери либидо, запорам, повышению уровня холестерина, раку щитовидной железы, а у детей возможна задержка умственного развития.

По данным ВООЗ, безопасная доза йода – это 1000 мкг (1мг) в сутки. Запасы йода в щитовидке могут быть до 16 мг йода.

Также Супрун отметила, что в организме может быть и избыток тиреиодных гормонов. Такие ситуации возникают из-за воспаления железы или в случае собственных антител к рецептору ТТГ.

При гипертиреозе (избытке гормонов) у человека возникают такие симптомы:

- нервозность и раздражительность;

- непереносимость жары и потливость;

- дрожь, потеря веса или неспособность ее набрать;

- повышенная активность кишечника;

- отечность щитовидной железы;

- тахикардия (учащенное сердцебиение);

- тонкая, хрупкая и влажная кожа и неравномерный рост волос;

- нарушения сна;

Как отметила Уляна Супрун, у украинцев нехватка гормонов щитовидной железы встречается намного чаще, чем ее избыток.

Лидерами по нехватке таких гормонов, по ее словам, являются жители Черниговской области и западной Украины. При дневной норме 150-300 мкг, украинцы получают всего 40-80 мкг.

Чтобы избежать заболеваний щитовидной железы, необходимо заменить обычную соль на йодированную и добавлять ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева.

Украина является одной из немногих стран, которые не имеют закона об обязательном йодировании соли. В более чем 140 странах мира йодирование соли - действенный метод борьбы с йододефицитом, отметила Супрун.

Природные источники йода - морепродукты, особенно морская капуста - ни один другой продукт не содержит столько йода. Белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи также пригодятся в борьбе с йододефицитом.

Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода, только суточную норму йода должен определить врач.

«Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.

Проверяйте уровень тиреотропного гормона, и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя выявить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион», - резюмировала Супрун.