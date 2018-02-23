25 тысяч должников алиментов не пустили за границу, 20 тысячам запретили управлять транспортом – глава Минюста

В ближайшее время во всех областях Украины будут созданы штабы и мобильные группы по вопросам взыскания алиментов.

За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысячам и лишили права водить автомобиль 21 тысячу неплательщиков алиментов.

Также с 1 апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы Минюста, которые сейчас уже занимаются взысканием алиментов с неплательщиков.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, выступая на стратегической сессии по планированию по направлению «Реформа системы исполнения судебных решений», сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, с начала апреля эти штабы дополнительно сфокусируются на взыскании с предприятий-должников задолженности по заработной плате в пользу граждан.

Он напомнил, что закон, ужесточающий ответственность неплательщиков алиментов, действует с 6 февраля и уже демонстрирует первые положительные результаты. «Начал действовать публичный реестр неплательщиков алиментов.

В каждом регионе в публичной плоскости были размещены #ДошкиГаньби с перечнем лиц, которые не платят более 3 месяцев», - сказал глава Минюста.

Он сообщил о решении министерства создать оперативные штабы и мобильные группы в четырех областях, которые имеют наибольшие проблемы с неуплатой алиментов.

«За 10 дней государственные исполнители в Киевской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях запретили выезд за границу более 25 тыс. злостных неплательщиков алиментов, которые имеют задолженность более шести месяцев. Так же было вынесено более 21 тыс. постановлений о временном запрете управления транспортными средствами. Кроме этого, почти 6 тыс. должников объявлены в розыск», - сказал министр юстиции.

Он также добавил, что всего за 10 дней действия нового закона было взыскано дополнительно 50 миллионов гривен долгов по уплате алиментов.

«Опираясь на эти результаты, я принял решение распространить практику мобильных групп на всю страну. Ни один из родителей, не желающих финансово поддерживать своих детей, ни один работодатель, независимо от того - малый это предприниматель или огромная компания, независимо от того - в частной или государственной она собственности, не избежит ответственности», - заверил Петренко.

С 1 апреля штабы займутся еще одним чрезвычайно социально важным направлением - взысканием задолженности по выплате заработной платы.

«На сегодняшний день задолженность превышает 2,7 млрд грн. Только в органах исполнительной службы на исполнении исполнительных документов и решений судов на 500 миллионов гривен. С 1 апреля эта инициатива заработает по всей стране», - добавил глава Минюста.

Как известно, 6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты.

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых определяют органы местного самоуправления.