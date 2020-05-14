25 тысяч гривен за лекарство: харьковчанка рассказала СМИ, как лечат от коронавируса в больнице

Женщина из Харькова помогает медикам лечить больного коронавирусом мужа. Женщина рассказала, что несмотря на анонсированное бесплатное лечение от инфекции, в больнице приходится за многое платить. По ее словам, бесплатными остаются воздух, палата и тесты.

Муж харьковчанки сейчас в инфекционном отделении харьковской больницы, у него развилась пневмония. По ее словам, за лекарство для супруга она заплатила 25 тысяч гривен.

"Мне сказали, что мужа переводят в другое отделение, на кислород. Он дома дышал нормально, кашлял чуть-чуть днем, ночью не кашлял. Там ему сразу дали маску, и он до сих пор не может без нее жить. Я думала, что ему станет легче, потому что начнут вводить все-таки антибиотики и противовирусные внутривенно", — рассказала Елена Дурсанова изданию Kharkiv Today.

Елена говорит, что каждый день вынуждена платить по 3 тысячи гривен за его лечение.

"Бесплатно тесты, палата и кислород, насколько я понимаю, а остальное — людям выносят списки, я не одна такая. Три тысячи гривен мне обходилась одна реанимация в день без дорогого лекарства, которое ему ввели", - поделилась женщина.

Потом женщина узнала, что существует препарат от осложнения коронавируса - цитокинового шторма и начала собирать не него деньги. Обошлось это в 25 тысяч гривен.

"Мне дали телефон представителя фирмы швейцарской, только дозы, которая мне нужна, больше в Харькове нет, ее надо теперь опять везти. Я обратилась и мне сказали, да, можно сделать, он есть в протоколе. Но его же никому не делают, потому что, как мне сказали, надо было сделать сначала анализ, а эти анализы делают в лабораториях и еще не во всех. Еще и время пройдет, пока его сделают, чтобы понимать, насколько ему нужно это лекарство. Мне просто сказали, что оно ему нужно. Я уже просто отступить назад не могла никак, потому что я понимаю, мне нужно мужа как-то вытягивать", — пояснила Елена Дурсанова.

Сейчас женщина собирает деньги на лечение своего больного мужа.