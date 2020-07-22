260 миллионов на четыре парка и сквера. Горсовет затеял реконструкции, в которых антикоррупционеры нашли существенные переплаты

Реконструкция парка Победы, что на Салтовке, в разгаре. На объекте, по словам одного из прорабов, работает более сотни рабочих - они и будут заниматься фонтанами, капитальным ремонтом дорожек и вообще благоустройством прилегающей территории, включая установление скамеек и урн. Впрочем, кто и по каким ценам закупает их, как, собственно, и все материалы - прораб и понятия не имеет.

Александр, прораб:

Всі нові фонтани - три фонтана, тут посередині і в кінці. - А що буде: асфальт чи плитка, може, чи граніт. - Де асфальт, де гранітна плитка. Між фонтанами гранітна плитка, посередині асфальт, таке. – Чули, що реконструкція цього парку коштує 150 мільйонів гривень, від Вас перший раз чую, скільки воно коштує.

Но, вот, аналитики Харьковского антикоррупционного центра говорят, в данной реконструкции обнаружили кое-где рекордные цены на материалы.

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра:

Ми побачили переплати на декількох позиціях, але вони суттєві. Наприклад, пісок купують по 593 гривні за кубічний метр, що вдвічі дорожче ринкових цін на пісок і вдвічі дорожче цін, які в інших регіонах купуть пісок. Лише на одній цій позиції буде переплата 2 мільйони гривень.

Кроме того, есть завышение цен на асфальт, щебень и гранотсев. Не менее вопросов вызывают, говорит Лисичкин, скамейки для парка по 19 и 29 тыс. грн. за штуку и опоры для освещения по 73 тыс. грн. Кроме того, работы на объекте начались еще в конце июня, тогда как договор на них заключили всего несколько дней назад. Прораб не отказывается, говорит, действительно работы идут уже несколько недель, и вот о том, что это раньше был заключен договор на работы, говорит, не знает. Да и саму дату открытия парка Победы - не назвал.

Александр, прораб:

- Розкажіть, будь ласка, коли плануєте закінчити будівництво повністю та відкрити для відвідувачів парк? Чи є Вам поставлений строк? - Строк стоїть, та точно ще не скажу Вам, постараємся побистріше, а там вже побачимо. - А побистріше - це до якого числа? – Ну, чим раньше зробим, тим раньше і гроші получим.

Более разговорчивым оказался оператор аттракциона Михаил, говорит, их часть, как им сообщило руководство, реконструировать не будут, а вообще работы на центральной аллее парка Победы начались, говорит, 28 июня и им даже сообщили дату их окончания.

Михаил, оператор аттракциона:

Только главную аллею переределают и должны до 23 августа. – Ага, навіть є інформація що відкриють до дня міста. - Да. - А це хто вам казав – робітники, чи може керівництво, чи може адміністрація, звідки інформація така? - Ну, уже как бы рукодство говорило.

По странному стечению обстоятельств, большинство объектов в городе планируют открыть ко дню Харькова. Горожане же все равно довольны, хотя, говорят, понимают, что средства, вероятно, используются не рационально. Но, вот, все равно, говорят, за такие деньги ждут хотя бы качественной и современной реконструкции.

Марина:

Мы, конечно, очень хотим, мы живем район ХТЗ хотим, чтобы отреставрировали парк Маяковского. Вот, вроде бы, там какое-то шевеление есть, и вот наш же район это Зеленый гай, там тоже вроде как обещают. Учитывая ситуацию в нашей стране - это все неудивительно заложили 150 миллионов израсходовали 30 миллионов.

Виктория:

З міського бюджету завжди крали гроші, але раніше їх крали нічого не робили, а зараз роблять хоть шось.

Вообще горсовет пока занялся реконструкцией многих зон отдыха - это и ремонт сквера по бульвару Юрьева за почти 48 млн гривен, ремонт парка ХЭМЗ по Московскому проспекту за более чем 42 млн. и за 20 млн - ремонт парка на ХТЗ. В этих реконструкциях антикорупционщики тоже нашли значительные переплаты на тех же мусорных урнах, скамейках и даже на медном кабеле. Только на нем во время ремонта сквера по бульвару Юрьева городская казна теряет где-то 250 тыс. гривен.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра:

Власне, міськрада робить реконструкцію парків зараз дуже активно. Я думаю, що дійсно це пов'язано з тим, що наближаються місцеві вибори. Ми знаємо, що ще здавна наш міський голова любить вибиратися на темі парків - парку Горького, там, саду Шевченка, і зараз реконструюються декілька теж об'єктів.

В общем, только на реконструкцию четырех парков и скверов Харьков потратит 260 млн гривен. На официальной странице горсовета сообщили, что работы в Холодногорском сквере тоже планируют завершить ко Дню города, как, собственно, и центральную аллею парка Победы. Уже потом там будут обустраиваться детские площадки, большой урбан-парк, туалеты и другие зоны для отдыха, спорта и велодорожка. Всего же по городу ремонт выполняется на 27 объектах коммунального хозяйства, в том числе, и из-за случаев вандализма - сообщили в Департаменте коммунального хозяйства.