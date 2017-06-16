2696 военнослужащих ВСУ погибли с начала АТО

С начала боевых действий на Донбассе 2696 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще 9903 получили ранения.

"Всего с начала российской агрессии против Украины погибло воинов по состоянию на сегодня 2696 и 9903 ранены", - сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2016 года потери всех силовых структур в АТО составили 3 064 погибших, из которых 2 636 - военнослужащие Вооруженных сил Украины, говорил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.