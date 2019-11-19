27 харьковских проектов поддержал культурный фонд Украины

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в 2019 году Украинский культурный фонд поддержал 27 проектов Харьковской области.

Наиболее активными участниками конкурсов стали общественные организации, но идеи подавали и малые города, и села, а также ФЛП.

21 ноября в Харькове состоится Информационный день Украинского культурного фонда. Накануне события Департамент по повышению конкурентоспособности региона ХОГА подвел итоги сотрудничества с этой организацией в 2019 году.

«В этом году Харьковская область заняла III место по количеству поданных (100) и поддержанных фондом (27) проектных предложений. Среди представленных предложений фонд поддержал реализацию 27 проектов на общую сумму 16 446 195 грн», - сообщили в департаменте.

Наибольшее количество предложений, которые получили поддержку УКФ, представлены в программах «Создаем инновационный культурный продукт» (9) и «Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты» (9).

«Наиболее активными участниками конкурсов стали представители общественных организаций и объединений, а также физические лица-предприниматели города Харьков (25). Однако малые города и села (г. Южный, с. Циркуны) также делали свои первые шаги в направлении развития культурных индустрий», - рассказали в Департаменте по повышению конкурентоспособности региона.

Среди проектов, получивших поддержку, - «Путь Энея», «Вторая национальная биеннале молодого современного искусства», «Синяя птица» и другие.