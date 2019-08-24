29 августа – День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий новую памятную дату в календаре – День памяти защитников Украины. Его будут отмечать 29 августа.

Об этом он рассказал 24 августа на Майдане во время празднования Дня независимости.

"Сегодня здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти, мною подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, и празднования его ежегодно 29 августа", – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует свой 28-й день рождения.

Основные праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины пройдут в Киеве на Крещатике и Майдане Независимости. Там еще вечером в пятницу перекрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до завершения мероприятий в субботу, ближе к полуночи.