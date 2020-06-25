29 июня Венгрия откроет все пункты пропуска с Украиной

25 июня 2020 г. 16:15
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Правительство Венгрии с понедельника, 29 июня, открывает все пункты пропуска на границе с Украиной. Сейчас работает лишь пункт пропуска Захонь-Чоп.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с понедельника будет возобновлена работа пунктов Лоня-Дзвинково, Берегшурань-Лужанка, Вилок-Тисабеч, Тиса (Чоп)-Захонь.

"В понедельник на следующей неделе мы откроем все пропускные пункты на границе между Венгрией и Украиной. Мы обеспечим передвижения через границу, хотя правила переезда через страну будут еще сохраняться", - сказал Сийярто.

Отметим, въезд в Венгрию без необходимости прохождения карантина украинцам разрешен в таких случаях:

краткосрочное посещение (до 24 часов) в 30-километровую зону;

транзитный проезд при наличии у лица документа о постоянном месте проживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53