3 фишки богатых и знаменитых, которые вы тоже можете себе позволить ®

Элитные дома, роскошный интерьер, повышенный комфорт и доступ к услугам класса люкс. Богатая жизнь состоит из привычек, которые на первый взгляд недоступны простым смертным. Однако, если присмотреться, некоторые особенности жизни богачей можно адаптировать под себя.

Звездная безопасность

Мы поинтересовались у специалистов, чем отличается элитное жилье от обычного (среднего) сегмента. Оказывается, помимо дорогостоящих материалов и отделки, престижного расположения, богатые люди ценят собственную безопасность и покой. Если вам пока не под силу купить элитную недвижимость на Печерске, можете подумать, как приблизиться к его стандартам.

“Идеальный уровень безопасности достигается тщательным подбором персонала жилищного комплекса и продуманной системой охраны, которая охватывает не только жилые помещения, но и всю территорию комплекса. Это огражденный периметр и система круглосуточного видеонаблюдения, постоянная мобильная связь с дежурной частью охранной компании и правоохранительными органами. Также на территории могут действовать системы контроля доступа и другие меры безопасности,” - рассказали специалисты компании “Signature”.

Какого бы размера ни была территория, ее можно превратить в безопасное место с помощью доступных средств - сигнализации и комплекта видеонаблюдения. Также можно позаботиться о надежной ограде вокруг жилья и прочных дверях, защите на окнах. Это потребует небольших вложений, но сразу поднимет безопасность жилища на новый уровень, почти как в элитном особняке.

Комфорт и микроклимат - большой шаг к уюту

В богатых домах всегда чистый и прохладный воздух, наполненный дорогими ароматами. Именно поэтому в таких местах кажется, что проблем не существует и такие дома не хочется покидать. Может казаться, что достичь такой благостной атмосферы сложно, но на самом деле вам потребуется лишь хороший кондиционер.

“Одно из возможных решений - купить купер хантер и наслаждаться приятной атмосферой, пока соседи страдают от духоты и жары. Мультисплит-системы являются отличным решением для небольших квартир, когда можно вывести несколько кондиционеров наружу к единому блоку. Это позволит сэкономить ресурсы, а прохлада и чистый воздух будут во всех комнатах,” - в свою очередь, рассказали представители компании “Киев Комфорт”.

Обеспечив климат квартиры, можете добавить финальный штрих - ароматизатор ванили или цветочный аромат для комнат. Это сто очков к имиджу вашего дома!

Шикарный вид за разумные деньги

Богатые пекутся не только о своем имуществе и домах, но и умеют интересно развлекаться и тщательно и со вкусом следить за своей внешностью, чтобы всегда выглядеть шикарно. Если подражать им буквально, можно быстро разориться на дорогостоящих процедурах в салонах красоты уровня люкс. Но если внимательно рассмотреть саму суть услуг, окажется, что стоимость, например, “уколов красоты” одинакова у всех косметологов, а заоблачные цены в прайсе салона - всего лишь дань имиджу и плата за премиальный уровень мастеров и роскошный интерьер.

“Сегодня инъекции ботокса и диспорта от морщин доступны гораздо больше, чем десять лет назад. Эта процедура показана при глубоких морщинах и носогубных складках, женщинам с ранним старением, активной мимикой лица, сухой кожей, курильщицам. Таким образом можно выглядеть, как знаменитость, в то время как затраты на такой уход не столь велики,” - рассказали в клинике лазерной медицины “МедСити”.

Привести внешность в порядок помогут и разнообразные аппаратные процедуры, цель которых - глубокое увлажнение кожи и повышение ее упругости и эластичности. Специалисты рекомендуют обратить внимание на такие доступные, но эффективные методы как биоревитализация, безинъекционная мезотерапия, RF-лифтинг и фотоомоложение.

Не все фишки богачей можно повторить, но кое-что доступно и обычным людям. Привычки богатых, такие как основательная защита своего дома, забота о комфорте и уюте и желание выглядеть моложе своих лет, легко применить и тем, кто далек от мира роскошной жизни. Просто попробуйте!