3 года за сбитого на смерть пешехода. В Харькове огласили приговор Тиграну Енгибаряну

В зал суда Тигран Енгибарян заходит, прячась в капюшоне. Общаться с журналистами не желает.

Смертельное ДТП произошло в январе текущего года. На видео регистратора одной из машин видно, как Енгибарян выскочил через двойную сплошную полосу и уже на пешеходном переходе сбил парня, который перебегал дорогу. Пешеход оказался всего на год моложе водителя 17-летний студент Владимир Виношкин. Енгибаряна, который даже не остановился, задержали в тот же вечер. Уже на избрании ему меры пресечения Енгибарян плакал, просил прощения и объяснял - надеялся проскочить.

Тигран Енгибарян, подозреваемый:

Я очень испугался, уехал, но когда понял, что случилось, я сам пришел, меня никто не поймал, я решил сам прийти и ответить за свои поступки. Извиняюсь перед мамой его, перед всей семьей.

Слушание дела продолжалось два месяца. По просьбе стороны потерпевших заседания проводились в закрытом режиме. Енгибаряна обвиняли по двум статьям - нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели и оставление в опасности. Сегодня суд огласил приговор.

Алла Харченко, судья Московского районного суду г. Харькова:

Відповідно до частини 1 статті 70 ККУ шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити Єргібаряну покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

С начала судебного разбирательства родители погибшего требовали максимального наказания. Но потом их позиция изменилась. Родные Тиграна Енгибарян выплатили материальную компенсацию, размер которой не разглашается. Виношкины отказались от каких-либо претензий к подсудимому и были даже не против условного срока. Подавать апелляцию пока также не планируют.

Елена Евминова, адвокат семьи погибшего:

Родители обвиняемого очень перед ними каялись, плакали, просили их хоть как-то сжалиться и вымолили, можно сказать, у них снисхождение.

Во время дебатов прокуратура выступала за 5 лет лишения свободы, и 3 года запрета садиться за руль. Обвинение приняло во внимание раскаяние Енгибаряна и его сотрудничество со следствием.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Зійшлися ми з судом лише в думках щодо позбавлення права керувати транспортними засобами, це заборона на 3 роки. Прокуратура зараз отримає на руки вирок суду, повний його текст, дослідить його і лише після цього буде приймати рішення про направлення апеляції до Апеляційного суду Харківської області.

Будет ли обжаловать приговор сам Енгибарян пока неизвестно. Озвучивать позицию без изучения приговора и общения со своим клиентом адвокаты подсудимого не решаются. На все это у участников процесса есть 30 дней. Пока же Енгибарян будет находиться под стражей до вступления в силу приговора.