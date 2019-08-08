3 популярных способа продвижения ®

Интернет – удобная площадка для продвижения бизнеса. Владельцы компаний, магазинов, салонов успешно рекламируют свой товар или услуги в сети. Какие три метода продвижения считают самыми действенными? Как создать рабочую рекламу? Об этом мы подробно расскажем в статье.

SEO-продвижение

Этот вариант идеально подходит для владельцев онлайн-магазинов, служб по предоставлению сервисных услуг, а также сайтов-визиток. Суть метода состоит в том, что интернет-ресурс компании оптимизируют под нужные ключевые запросы. Определенная страница сайта в ответ на пользовательский запрос попадает на первые страницы выдачи Google. Как это происходит на практике?

Предположим, человеку нужно найти лечебный центр в своем городе. Первое, что он сделает – обратится за помощью к поисковой системе. Запросы могут выглядеть по-разному, например, косметологический центр в Харькове, лечение наркомании в Алматы, медцентр в Киеве. Все эти учреждения при наличии оптимизированного сайта могут получить уже «горячего» клиента, если появятся на первой странице выдачи Google.

Человек переходит по ссылке на сайт, и, если ему все нравится, оставляет заявку, звонит или оформляет заказ. Страница, на которую попадает посетитель с поисковика, должна полностью отвечать на его вопрос. Например, на сайте клиники «Рекавери» клиент видит информацию о бесплатной консультации и полной анонимности лечения, что, несомненно, вызывает доверие к ресурсу и организации.

SEO-продвижение – дело не одного дня, но результат, который оно приносит, стоит своих временных и материальных затрат.

Нативная реклама

Этот вид рекламы считают самым удачным для продвижения дорогостоящих товаров и услуг, а также популяризации бренда. Текст или пост с нативом не воспринимается пользователем как реклама, поэтому не вызывает антипатии. Наоборот, грамотное упоминание рекламодателя в полезном, экспертном тексте вызывает позитивные ассоциации с брендом.

Возьмем, к примеру, туристический блог, в котором читатели узнают много интересного и полезного о самостоятельных путешествиях. С каким рюкзаком пускают на борт Wizz Air? Как выловить дешевый билет на самолет? Сколько стоит аренда автомобилей в Киеве? Каждый прочитавший узнает для себя что-то новое и важное, получает ответ на вопрос. Упоминание в тексте компании, которая предоставляет соответствующие услуги, позитивно влияет на восприятие прочитанного.

Что произойдет, если в статье о преимуществах проката авто в мегаполисе упомянуть компанию NarsCars? Вероятнее всего, пользователь запомнит ее как надежного подрядчика и вспомнит о ней, когда будет искать авто на прокат.

Ссылки, которые размещают в таких текстах, тоже приносят результат. Вечные ссылки позитивно влияют на ранжирование сайта в поисковых сетях.

Контекстная реклама

Это самый быстрый способ получить клиента из поисковика. Суть метода состоит в платном показе объявлений, которые высвечиваются в первых трех строках поисковой выдачи. После включения контекстной рекламы можно наблюдать увеличение переходов на сайт. Необходимо правильно подобрать ключевые запросы и релевантные страницы к ним.

Контекстная реклама закрывает потребность клиента здесь и сейчас. Например, пользователю нужен срочный ремонт холодильника в Одессе или замена аккумулятора «Сяоми» в Киеве. В таких случаях времени на длительные поиски нет. Вероятность, что человек кликнет на одну из первых ссылок – 95%. Дальше последует телефонный звонок или личное обращение. Например, на сайте сервисных центров Restore есть карта адресов. Жители Подола, Оболони и центра Киева могут моментально воспользоваться услугами ремонта. Это касается и товара. Многие интернет-магазины продают сезонные/дорогие/эксклюзивные товары именно через Google Adwords.