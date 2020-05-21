30 кисточек, 80 литров краски и рисунок, который виден из космоса. Как в Харькове вышиванку рисовали

Организаторы говорят: долго думали, как в условиях карантина отпраздновать день вышиванки - ведь в традиционном марше, происходящем в центре Харькова ежегодно, сложно соблюдать дистанцию. Поэтому решили нарисовать огромный традиционный слобожанский орнамент прямо на площади.

Призвали участвовать всех желающих. Начали в 14 часов, когда смогут закончить - не знают, говорят, что будут работать, пока хватит сил.

Галина Куц, соорганизатор акции

Всі бажаючі, будь ласка, беріть фарби, починайте малювати

Белая грунтовка по асфальту и черно-красные крестики - по замыслу организаторов акции в центре композиции должен выйти огромный слобожанский узор, который будет продолжен и другими красками - настолько, насколько хватит фантазии у участников:

Ярина Чаговец, волонтер «СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ АТО»

Ми звозили цю фарбу цілий тиждень, хто де мав, шо в кого, де лишилося, от, наприклад, Галюся привезла ту фарбу, якою під»їзд розмальовувала. – В під»їзді маки малювала і залишки привезла сюди! – І ми всі отак звозили, звозили, ще трошки докупили, фарби в нас вистачить! Головне, щоб в нас вистачило сил, щоб вистачило погоди гарної і щоб вистачило людей!

Две Татьяны - Татьяна Черная и Татьяна Ветвицкая - участницы Дня вышиванки. Обе женщины возрождают культуру вышивания в Харькове.

Татьяна Черная держит в руках столетнюю вышиванку бабушки, которая, собственно, и научила ее азам вышивания. Работы харьковской художницы есть в Америке и Канаде, но ее цель - научить как можно больше людей удивительному искусству шитья по ткани:

Татьяна Черная, мастер по вышивке

Коли оцю сорочку держиш в руках, і бачиш оце, як вони вишивались, без нашого світла, без наших інструментів, без наших голок , а вони вишивали, це чудово! І коли люди відтворюють - це втрічі чудово!

Татьяна Ветвицкая – модельер, работает в тандеме с Татьяной Черной и воспроизводит слобожанский стиль одежды. По крупицам собирает детали, издает книги, до сих пор интересуется, в чем ходили харьковцы в старину.

Ко дню вышиванки принесла мужскую рубашку, копию той, которую известная харьковчанка Кристина Алчевская вышила в подарок Ивану Франко:

Татьяна Ветвицкая, модельер одежды

Мы вирішили її повторити, тут тканина теж цікава, тут Глухівський льон , український льон, дуже гарний

Для Алексея Свида вышитые рубашки, которые ему достались от дедушки, семейная реликвия. Сегодня он не в ней, поскольку боится повредить ткань во время велопробега, также посвященного Дню вышиванки в Харькове:

Алексей Свид, участник велопробега

Це більше такий, от, день – пригадати, звідки ти, ким ти є, і що ти є маленькою частиною ось цього набагато більшого

4 часа работы, масштаб полотна - 10 на 40 метров, тридцать кисточек и 80 литров краски использовали участники акции, чтобы нарисовать огромную вышиванку на площади Свободы. За ней сразу же появится еще символ Украины - трезубец. И хотя Национальную книгу рекордов не вызывали, художники считают, что такого в Украине еще не было:

Галина Куц, соорганизатор акции

В Україні такого немає, тільки ми в карантинний період, в масках з дистанціями зробили рекорд. Ніхто такого не робив, фактично, тому сьогодні ми унікальні - ми зробили слобожанську вишиванку

Последняя локация в День вышиванки - это площадь Конституции, на котором соберутся в колонну автомобилисты и еще раз поздравят город с праздником.