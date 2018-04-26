32 года со дня аварии на ЧАЭС: 26 апреля в Украине вспоминают трагедию в Чернобыле

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла самая большая техногенная катастрофа в истории не только Украины, но и всей Европы.

26 апреля 1986 года в 01:24 при проведении проектного испытания турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4 произошёл взрыв.

От взрыва полностью разрушился атомный реактор.

Здание энергоблока и кровля машинного зала частично обрушились.

Возникло более 30 очагов пожара.

К 5 часам утра 26 апреля пожар ликвидировали.

В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду, по различным оценкам, до 14·1018 Бк, что составляет примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, цезия, стронция.

Как отметила в своем комментарии по случаю 32-й годовщины Чернобыльской трагедии глава Харьковской обласдминистрации Юлия Светличная, последствия аварии ощущают и продолжат ощущать на себе поколения украинцев.

"Для почти 11 тысяч ликвидаторов аварии на ЧАЭС, их семей и 5 тысяч переселенцев из зоны отчуждения, которые сейчас живут в Харьковской области, то, что произошло 32 года назад, - не просто исторический факт, но событие, которое навсегда изменило их судьбу", - сказала Юлия Светличная, сообщает пресс-служба ХОГА. - "В этот день мы, в первую очередь, совместно выражаем поддержку «чернобыльцам». А также подчеркиваем необходимость украинскому обществу и мировому сообществу помнить уроки Чернобыля, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась".