3D лазерная эпиляция – современный способ удаления волос®

Все женщины желают выглядеть шикарно и своей красотой сражать наповал. Но есть вещи, которые хоть и не видны посторонним, но заставляют чувствовать себя достаточно некомфортно. Речь идёт о нежелательных волосках на определённых участках тела. Эта проблема стала актуальной достаточно давно и наконец, нашли способ избавиться от нее на длительное время. Слово «эпиляция» подразумевает искусственное удаление волос. Сейчас технологии шагают дальше, и появился новый враг борьбы с волосками – 3D лазерная эпиляция в ЭпиЛазер.

Она стала настоящим подарком для современных женщин, которые, несомненно, хотят выглядеть хорошо во всех частях своего тела. Это безболезненное удаление волосяных луковиц под воздействием высокоинтеллектуального лазерного излучения с тремя длинами волны (755нм, 810нм, 1064нм), с помощью 3D аппарата нового поколения оснащенного автоматической системой охлаждения контактной манипулы.

Во время сеанса и на протяжении жизни, 85% фолликулов пребывают в пассивном состоянии. Оставшаяся часть в активном. Соответственно для максимального результата необходимо пройти курс эпиляции. Перерыв между сеансами составляет от 3 до 5 недель. Это индивидуально и зависит от чувствительности кожи в зоне обработки и от самого организма. Данные факторы влияют на скорость роста волосяного покрова.

Показания

3D лазерная эпиляция — безвредная, так как, имеет эстетический эффект. Пройти её может любой человек, достигший 18-летнего возраста. Но если нет 18 лет, то в таком случае можно с письменного разрешения законных представителей (родителей или опекунов).

Особенно рекомендуется для категории людей, имеющие проблемы:

рост волосочков превышен;

другие виды эпиляции вызывают неприятные ощущения;

врастание.

Ограничения

Услуга входит в разряд «косметологических», но есть ряд правил, которые необходимо соблюдать перед походом к косметологу:

В течение 5 дней до эпиляции нельзя загорать на солнце и в солярии, использовать косметологические средства на спирту.

За пару дней до посещения косметолога нужно сбрить волосы на участке, который будет подвергаться воздействию лазера.

Противопоказания

Но, как и у любых процедур, у лазерной эпиляции также есть противопоказания:

Абсолютные: заболевания иммунной системы или онкология, некомпенсированная форма диабета, невыносимость.

В таких обстоятельствах эту процедуру делать либо нельзя, либо просто не будет результата.

Относительные: кожные заболевания, свежий загар, скопление родинок, варикоз, склонность к коллоидным рубцам, простуда, беременность, аллергия, пока не закончилось половое созревание, какие-либо повреждения кожи.

В этих случаях можно делать процедуру после консультации врача или устранения вышеизложенных ограничений. 3D эпиляция имеет наилучший эффект для обладателей темных волос. Чем темнее и крепче, тем больше пигмента меланина. За счёт него температура волосочков повышается лучше, и эффективность получается выше.

Теперь вы подробно узнали об этом виде устранения волосиков, и знаете все важные нюансы для её посещения. Ведь 3D лазерная эпиляция, как дорогое нижнее бельё. Её не видят из окружающих, но зато чувствуете себя королевой.