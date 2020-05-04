3D лазерная эпиляция – современный способ удаления волос®

Все женщины желают выглядеть шикарно и своей красотой сражать наповал. Но есть вещи, которые хоть и не видны посторонним, но заставляют чувствовать себя достаточно некомфортно. Речь идёт о нежелательных волосках на определённых участках тела. Эта проблема стала актуальной достаточно давно и наконец, нашли способ избавиться от нее на длительное время. Слово «эпиляция» подразумевает искусственное удаление волос. Сейчас технологии шагают дальше, и появился новый враг борьбы с волосками – 3D лазерная эпиляция в ЭпиЛазер.
Она стала настоящим подарком для современных женщин, которые, несомненно, хотят выглядеть хорошо во всех частях своего тела. Это безболезненное удаление волосяных луковиц под воздействием высокоинтеллектуального лазерного излучения с тремя длинами волны (755нм, 810нм, 1064нм), с помощью 3D аппарата нового поколения оснащенного автоматической системой охлаждения контактной манипулы.
Во время сеанса и на протяжении жизни, 85% фолликулов пребывают в пассивном состоянии. Оставшаяся часть в активном. Соответственно для максимального результата необходимо пройти курс эпиляции. Перерыв между сеансами составляет от 3 до 5 недель. Это индивидуально и зависит от чувствительности кожи в зоне обработки и от самого организма. Данные факторы влияют на скорость роста волосяного покрова.
3D лазерная эпиляция — безвредная, так как, имеет эстетический эффект. Пройти её может любой человек, достигший 18-летнего возраста. Но если нет 18 лет, то в таком случае можно с письменного разрешения законных представителей (родителей или опекунов).
Особенно рекомендуется для категории людей, имеющие проблемы:
Услуга входит в разряд «косметологических», но есть ряд правил, которые необходимо соблюдать перед походом к косметологу:
Но, как и у любых процедур, у лазерной эпиляции также есть противопоказания:
В таких обстоятельствах эту процедуру делать либо нельзя, либо просто не будет результата.
В этих случаях можно делать процедуру после консультации врача или устранения вышеизложенных ограничений. 3D эпиляция имеет наилучший эффект для обладателей темных волос. Чем темнее и крепче, тем больше пигмента меланина. За счёт него температура волосочков повышается лучше, и эффективность получается выше.
Теперь вы подробно узнали об этом виде устранения волосиков, и знаете все важные нюансы для её посещения. Ведь 3D лазерная эпиляция, как дорогое нижнее бельё. Её не видят из окружающих, но зато чувствуете себя королевой.