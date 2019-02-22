4 года спустя: харьковчане почтили память погибших во время теракта возле Дворца Спорта

Возложение цветов, минута молчания и гимн Украины. Около сотни харьковчан собрались у мемориального камня возле Дворца Спорта, чтобы почтить память жертв теракта.

Владимир Чистилин, координатор харьковского Евромайдана:

Це не тільки день жалоби, це ще й день перемоги, це дуже важливо, ми на цьому наполягаємо, бо хлопці виходили у 15-му році, як переможці, загинули як переможці. Якщо б харків’яни не вийшли 22 лютого тоді біля Палацу Спорту, то ми жили би в інший країні. Просто врятували від розколу, бо сценарій був дуже простий.

Трагедия произошла ровно четыре года назад, 22 февраля, во время патриотического шествия. Тогда тысячи горожан вышли, чтобы вспомнить всех воинов АТО, погибших на Донбассе, и, в то же время, отметить победу харьковского Евромайдана в 14-м году. Взрыв прогремел, когда колонна двигалась по проспекту Петра Григоренко. От мины, заложенной в сугробе снега возле Дворца Спорта, погибли четверо харьковчан: Даниил Дидик, Николай Мельничук, Вадим Рыбальченко и Игорь Толмачев. Обвинение в совершении теракта предъявили трем мужчинам - сторонникам Антимайдана. Им грозит пожизненное заключение. Однако приговора родственники погибших ждут до сих пор.

Татьяна Сухорукова, сестра погибшего во время теракта Вадима Рыбальченко:

Люди погибли, братик погиб, правосудие в этой стране есть, но пока что оно не свершилось. Тут не возмущение, тут просто боль. Болит очень сильно.

В течение 4 лет изменилась судейская коллегия и дело начали рассматривать по второму кругу. Сейчас идет исследование доказательств. В прокуратуре подчеркивают - доказательств вины подсудимых достаточно, но уверены, что обвиняемые и их защитники затягивают процесс.

Юрий Данильченко, прокурор Харьковской области:

То отводы, то кому-то становилось плохо, при втором заслушивании материалов дела судом был составлен график. Практически каждую неделю а то и два раза в неделю назначались заслушивания по этому делу. На сегодяшний день их было уже более 60. Больше половины не состоялись по вине защиты и подсудимых.

Очередное судебное заседание назначено на начало марта. 23 февраля в Храме Иоанна Богослова состоится панихида по жертвам теракта. Между тем, участники митинга-реквиема говорят - настаивать на том, чтобы лицей, в котором учился один из погибших, 15-летний Даня Дидик, назвали его именем.

Росанна, участница акции памяти: