40 лет на сцене. В честь харьковской балерины Светланы Колывановой открыли именную звезду возле ХНАТОБа

Харьковская балерина Светлана Колыванова не расставалась со сценой четыре десятилетия. Ее партнерами в танце были такие звезды балета как Михаил Барышников, Марис Лиепа, Вячеслав Гордеев. А ее изящным фуэте аплодировали в театрах Канады, Америки, Италии, Польши и Германии. Однако знаменитая прима всегда возвращалась в Харьковский Национальный театр оперы и балета, где работает до сих пор.

В этой черной пачке Светлана Колыванова выходила на сцену, чтобы станцевать Черного лебедя еще в прошлом веке. Расшитое бисером и дополненное уникальной короной, миниатюрное черное платье до сих пор ей впору:

Светлана Колыванова, народная артистка Украины

Вот она, вот, она одевается, а это фатин, сколько там слоев - вот идут вот эти все слои, вот видите, даже еще грим от партнера, потому что от поддержки, когда делают поддержки…

Обычно карьера балерины длится около 20 лет. Светлана Колыванова не расставалась со сценой четыре десятилетия. Впервые она встала на пуанты в 10 лет, в самодеятельном кружке, последний раз танцевала в "Лебеде" Сен-Санса в 2000 году. Одни из многочисленных пар пуантов уцелели и хранятся в гримерке артистки:

Светлана Колыванова, народная артистка Украины

Вот они. Вот ... даже «Колыванова» здесь написано, как вот на меня делали

Солисткой Харьковского национального театра оперы и балета Светлана Колыванова стала в 1964 году. Свой первый визит в Харьков помнит и сегодня - тогда с мужем Теодором Попеску и другими пассажирами она попала в авиакатастрофу. Чудом выжили все:

Светлана Колыванова, народная артистка Украины

У нас сломалось шасси, потом нас куда-то поволокло, загорелись моторы, и нас вынесло на пахоту, слава Богу, не заклинило люк, потому что перекос был большой самолета, мы прыгали…

Балерина признается, когда танцуют его ученики, переживает больше, чем тогда, когда выходила на сцену сама. Сейчас она главный балетмейстер театра, на репетиции приходит ежедневно, учит, иногда даже критикует:

Нина Сильвестрова, преподаватель-репетитор

Требовательна, да. Здесь ничего не скажешь… И нам попадает иногда, репетиторам…

В этом году народной артистке Украины Светлане Колывановой исполняется 80 лет. Юбилей будут праздновать гала-концертом, известные балетные партии Колывановой исполнят ее ученики.

Кроме харьковчан, звезду сцены приедут приветствовать хореографическими номерами и столичные гости:

Антонина Васильева-Радиевская, художественный руководитель балета «Восток Opera»

Номеров будет… щас скажу, в районе 13, потому что там у нас будут звездные приглашенные гости.. Не знаю, говорить, не говорить.. . А уже все... да, у нас приезжает Раду Поклитару, это огромный друг…

Еще один подарок - открытие именной звезды Светланы Колывановой перед площадкой ХНАТОБа.

В дальнейшем эту аллею хотят продолжить, и следующая звезда здесь появится через 5 лет к столетнему юбилею Харьковского театра оперы и балета.