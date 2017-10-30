41% россиян выступили за поддержку Россией "ДНР" и "ЛНР"

41% респондентов считают, что Россия должна поддерживать "ДНР" и "ЛНР" в войне на Донбассе, пишет РБК со ссылкой на опрос российского Левада-центра, проведенный в сентябре.

6% опрошенных полагают, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину и ее правительство. Еще 37% считают, что Москва никого не должна поддерживать. В таком формате Левада-центр задает вопрос впервые, сказала РБК пресс-секретарь центра Карина Пипия.

Спад интереса россиян к войне на Донбассе наблюдается с июня 2015 года. В период с мая по сентябрь доля респондентов, следящих за последними событиями в Украине, снизилась с 35 до 31%.

Доля россиян, опасающихся, что конфликт на Донбассе может перерасти в войну между Россией и Украиной, остается стабильной. В сентябре 2017 года в той или иной мере этого опасались 42% респондентов, в июле 2016-го - 40%.

В то же время вырос страх россиян перед тем, что конфликт на Донбассе может перерасти в войну между Россией и западными странами или в мировую войну. Если в июле 2016 года такого сценария опасались 29%, то в сентябре 2017-го - уже 40%.

В том же опросе Левада-центр вместе с Киевским международным институтом социологии изучил отношение россиян и украинцев друг к другу. Выяснилось, что россияне за полгода стали лучше относиться к Украине, а украинцы - хуже к России. Если в мае этого года хорошо к Украине относились 26% россиян, то в сентябре - 32%. В сентябре 2013 года, до аннексии Крыма к России и революции в Киеве, положительно относились к Украине 69% россиян, отрицательно - 23%.

В то же время отношение украинцев к России с мая ухудшилось - с 43 до 37% снизилась доля респондентов, относящихся к России хорошо. В сентябре 2013 года положительно относились к России 88% украинцев, отрицательно — всего 9%.

Доля россиян, выступающих за объединение России и Украины в одно государство, с мая увеличилась в пределах статистической погрешности - с 9 до 11%. Почти половина респондентов (49%) выступают за открытые границы между двумя государствами. Только треть населения РФ (34%) поддерживают закрытие границ и введение виз между странами.

Среди украинцев преобладает (49%) идея закрытия границ, в мае таких насчитывалось 43%. Доля респондентов, выступающих за открытые границы между Россией и Украиной, снизилась с 47 до 40%. Всего 4% украинцев выступают за объединение двух государств.

Относительно стабильным в последние два года остается отношение россиян к Крыму. 84% в целом поддерживают его аннексию (в прошлом сентябре таких было 83%, в марте 2014 года - 88%). 63% видят в присоединении полуострова больше пользы, чем вреда (в прошлом марте - 64%, в марте 2015 года - 70%).

Опрос Левада-центра был проведен 15–19 сентября 2017 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.