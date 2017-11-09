42 дня в СИЗО без права внесения залога. Суд избрал меру пресечения второму участнику ДТП на Сумской

Меру пресечения второму участнику ДТП на Сумской Геннадию Дронову выбирали более 10 часов. Обвинение требовало для подозреваемого содержания под стражей, поясняя - мужчина может влиять на свидетелей, уклоняться от следствия или вообще сбежать. Зато адвокат Доронова называл подозрение необоснованным и настаивал - его подзащитный не собирается бежать и готов сотрудничать со следствием. После четырех часов в совещательной комнате следственная судья оглашает решение:

Наталия Ефименко, следственный судья Киевского райсуда

Обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування відповідно положень п. 2 ч.4 ст. 183 КПК України слідчий суддя не визначає розміру застави.

В СИЗО Дронова забирают прямо из зала суда, сам подозреваемый с таким решением категорически не согласен, уверяет - от суда скрываться не собирался.

Геннадий Дронов, подозреваемый

Я законопослушный гражданин, и вы прекрасно знаете, что у меня нет правонарушений, я никогда ни от кого не скрывался и не собирался скрываться, и не собираюсь, поэтому я сегодня здесь, а неоднократно мог скрыться, у меня были возможности, я этим не воспользовался, потому что верил в справедливость этого суда.

Не соглашается с такой мерой пресечения и адвокат подозреваемого, уверяет: риски, указанные прокуратурой, необоснованны, а сам Дронов имеет проблемы со здоровьем.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Я так і не почув, і не побачив в ухвалі слідчого судді, чим саме підтверджуються ризики, на які зазначав прокурор та слідчий. Є справка з медичного закладу з вказаним діагнозом, що він проходе лікування, що кожен день йому ставлять крапельниці. Що імітувати, мені не зрозуміло. Яким чином він переховувався, тех. Не зрозуміло, якщо два дня тому було вручено підозру і він сам з’явився до суду.

Зато в прокуратуре уверяют, решением суда полностью удовлетворены и считают его как раз обоснованным.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Ми звісно задоволені таким результатом, ми вважаємо його справедливим. І процесуальні керівники й слідчі зазначали цілу низку ризиків, починаючи від можливості переховуватися від слідства або негативно впливати на хід розслідування, або впливати на свідків, один зі свідків – це пасажирка Таурегу, вона знайома підозрюваного, він може на неї впливати.

В СИЗО Дронов пробудет 42 дня - до 19 декабря. Между тем защита обещает уже в ближайшие дни обжаловать решение в апелляционном суде.