450 миллилитров помощи. Военнослужащие сдают кровь для бойцов АТО.

Старший лейтенант Игорь Нечипоренко сегодня, как и еще 25 военнослужащих, пришел в областной центр службы крови. Мужчина сдает кровь для раненых бойцов, которые лечатся в военном госпитале. Помочь Игорь решил из-за собственного опыта, так как и сам служил в 92-й отдельной механизированной бригаде

Игорь Нечипоренко, начальник отделения Шевченковского военкомата г.Харькова

Когда я демобилизовался, я узнал, что моему другу, приблизительно такого же возраста как и я… он пострадал в бою и лишился ноги. Конечно, меня это затонуло. Втот момент я конечно же подумал: «Может что-то надо человеку, может, действительно, крови не хватает». Поэтому я и решил здавать кров-это самое минимально, что я могу.

Марина Криворотенко, радио-телеграфист Слобожанского комиссариата г. Харькова

Чтобы помочь ребятам, сослуживцам, которые нуждаються в помощи, для раненых. Любая жизнь – она важна. И если не мы то кто поможет?

Акцию поддержали военнослужащие районного и областного военкоматов, говорит Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского областного военкомата. И добавляет, что сегодня кровь сдали 25 военнослужащих, а завтра сюда придут еще два десятка человек. В проведении этого мероприятия он видит несомненную пользу

Юрий Калгушкин, военный комиссар Харьковского обл. военкомата

Обязательно будет польза. В госпитале будет банк крови, они смогут постоянно брать кровь. Поможет нашим военнослужащим, которые выполняют боевые задания в зоне АТО, по разным причинам получили ранения, травмы.

Сегодня донорской крови хватает, говорит Юрий Верховенко, заведующий отделением Центра службы крови Харьковской области, но очень важно, чтобы доноры приходили каждый день, по 10-20 человек.

Юрий Верховенко, зав. отделением Центра службы крови Харковской обл.

К счастью, нет активнгых боевых действий. Чаще всего это раненые, которые нуждаются в повторных операциях

Из крови, что будет сдана в течение акции, после переработки, медики планируют получить компоненты, содержащие еретроциты и плазму. Кроме военнослужащих кровь сдают и гражданские лица. Таких добровольцев, только за один день, в областной центр службы крови приходит более 50 человек. И пока такая взаимопомощь существует - проблем с обеспечением не будет, говорят медики.