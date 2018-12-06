46 школ и 6 детских садов закрыты на карантин - ХОГА

06 декабря 2018 г. 17:40
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В Харьковской области из-за распространения гриппа и ОРВИ полностью или частично закрыли 46 школ и шесть детских садов.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

По информации облгосадминистрации, всего сейчас в регионе  болеют больше 2800 детей. В связи с этим ограничение на посещение учебных заведений ввели в Купянском, Дергачевском, Двуречанском, Великобурлукском, Шевченковском, Лозовском, Харьковском, Волчанском и Кегичевском районах, а также в четырех ОТГ - Оскольской, Нововодолажской, Чкаловской и Золочевской.

Кроме того, часть детей не ходит на занятия в Купянске, Первомайске и Чернигове.

Большинство ограничительных мер будут действовать до понедельника, 12 ноября, однако в некоторых школах планируют возобновить уроки уже завтра.

 

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