46 школ и 6 детских садов закрыты на карантин - ХОГА

В Харьковской области из-за распространения гриппа и ОРВИ полностью или частично закрыли 46 школ и шесть детских садов.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

По информации облгосадминистрации, всего сейчас в регионе болеют больше 2800 детей. В связи с этим ограничение на посещение учебных заведений ввели в Купянском, Дергачевском, Двуречанском, Великобурлукском, Шевченковском, Лозовском, Харьковском, Волчанском и Кегичевском районах, а также в четырех ОТГ - Оскольской, Нововодолажской, Чкаловской и Золочевской.

Кроме того, часть детей не ходит на занятия в Купянске, Первомайске и Чернигове.

Большинство ограничительных мер будут действовать до понедельника, 12 ноября, однако в некоторых школах планируют возобновить уроки уже завтра.