46 украинцев не могут пересечь немецко-польскую границу

Автобус с украинцами, следовавший из Кельна в Киев, застрял на немецко-польской границе. Уже вторые сутки 46 человек не могут попасть домой из-за карантинных мер против коронавируса в Польше.

На пропускном пункте Франкфурт на Одере автобус был уже в воскресенье 15 февраля, в 20:30 вечера. С тех пор, он не может въехать на территорию Польши. Польша ограничила пропуск иностранцев через свою границу, после того как в стране ввели карантин из-за распространения корона вирусной инфекции.

Украинцы, которые оказались в "заложниках ситуации" прошли температурный скрининг и проверку документов, но въезд им так и не разрешили. За время простоя на границе в них начали заканчиваться продукты, у некоторых - медикаменты.

Отмечается, что среди 46 пассажиров автобуса есть также дети и пожилые люди.

"У меня ребенок на постоянной основе принимает таблетки, их есть только до вторника", - рассказывает одна из пассажирок автобуса.

"Украинское посольство в Германии не берет трубку, а в польском заявили, что помочь не могут. Горячая линия МИД тоже молчит", - жалуются пассажиры.