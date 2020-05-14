5 миллионов морального ущерба. На кого и за что подал иск в суд пасынок мэра?

За вот этот пост в Фейсбуке пасынок мэра Харькова требует у адвоката и общественного деятеля Анатолия Радзинского за якобы нанесенный ему моральный ущерб 5 миллионов гривен. Уже даже уплачен немалый судебный сбор в размере 75 000.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

Они потратили не на защиту харьковских врачей, которые каждый день рискуют своими жизнями, а для того, чтобы просто удовлетворить свое эго и попытаться оказать на меня в очередной раз давление.

Сейчас все имущество Анатолия Радзинского арестовано судом, и это после того, как в феврале в офис адвоката наведались правоохранители, по заявлению директора компании, является единственным официальным источником дохода мэра Харькова, как утверждает Родзинский.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

К сожалению, у нас в Харькове складывается ситуация, когда любого, кто выражает иную, чем у мэра Харькова или городских властей, точку зрения, пытаются подавить всеми возможными способами. Финансист Кернеса хочет посадить меня в тюрьму, а от имени сына Кернеса подаются иски в суды для того, чтобы забрать всё моё имущество.

Подготовительное заседание по взысканию с Родзинского в пользу семьи мэра многомиллионного морального ущерба сегодня не состоялось.

Представитель пасынка Геннадия Кернеса заранее подал ходатайство об отложении заседания в связи с карантином и в зал суда не явился.

В приемной адвоката пообещали позвонить позже, впрочем, в течении дня звонка от юриста так и не было.