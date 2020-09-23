5 моделей шапок, которые прибавляют возраст®

Шапка — важная часть осеннего и зимнего образа, которая может сделать вас юной и привлекательной или же, наоборот, придать лишние годы. Какие женские шапки старят и превращают красивых женщин в немодных и безвкусных?

Шапки, которые добавляют лишних лет

Многие считают, что держать голову в тепле важнее, чем хорошо выглядеть, но все же лучше совместить приятное с полезным. Существуют сотни моделей головных уборов, поэтому каждый может подобрать для себя оптимальный. Избегать же стоит таких моделей:

со стразами;

с ушками;

шапка-шляпа;

меховая ушанка;

с меховым помпоном.

Шапки со стразами — верный символ того, что девушка приехала из пригорода и купила головной убор в переходе. Попытка превратить обычную шапку в праздничную с помощью блестящих частичек давно провалилась, и не знают об этом лишь крепкие орешки.

Твердые и мягкие шапки с ушками недолго оставались в моде. Большинство из них выглядит несуразно и может испортить даже самый стильный образ. Ушки могут мило смотреться на детских шапочках, но практически всегда неуместны в образе взрослой женщины.

Шапка-шляпа — прекрасный вариант для бабушек, которые хотят выглядеть аристократично и в то же время берегут здоровье. В остальных случаях можно носить фетровую шляпу в сочетании с пальто.

Меховые шапки — антитренд сезона

Когда-то меховая шапка была признаком роскоши и успеха. Она была у каждого советского гражданина, которому повезло достать шикарный раритет и собрать на него денег. Сегодня это истинный антитренд по многим причинам.

Во-первых, весь цивилизованный мир отказывается от использования натурального меха. В Европе на меховую шапку явно посмотрят косо, и это в лучшем случае. Во-вторых, это тяжело, неудобно, дискомфортно. Колючий и жесткий мех лежит на голове грузом и ничуть не добавляет образу элегантности. А шапка с меховым помпоном и вовсе смотрится нелепо на взрослой девушке. Это прекрасный вариант для девчонок из средней школы, и то при условии искусственного помпона.

Выбирайте простые и стильные модели головных уборов, которые соответствуют возрасту.